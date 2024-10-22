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Сегодня, 11:06

Тренер «Монако» назвал причину трудностей Головина на старте сезона

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, с чем связаны трудности российского полузащитника команды Александра Головина в начале нынешнего сезона.

«Основной причиной его трудностей является травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен тем, что у нас одинаковое количество очков с «ПСЖ», — приводит слова Хюттера сайт клуба.

На счету 28-летнего Головина восемь сыгранных встреч в текущей кампании, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

После восьми туров лиги 1 «Монако» располагается на втором месте в таблице, набрав 20 очков. Столько же баллов имеет «ПСЖ», опережающий «монегасков» по дополнительным показателям.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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Анже – Сент-Этьен
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Лион – Осер
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