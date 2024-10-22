Тренер «Монако» назвал причину трудностей Головина на старте сезона

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер рассказал, с чем связаны трудности российского полузащитника команды Александра Головина в начале нынешнего сезона.

«Основной причиной его трудностей является травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен тем, что у нас одинаковое количество очков с «ПСЖ», — приводит слова Хюттера сайт клуба.

На счету 28-летнего Головина восемь сыгранных встреч в текущей кампании, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

После восьми туров лиги 1 «Монако» располагается на втором месте в таблице, набрав 20 очков. Столько же баллов имеет «ПСЖ», опережающий «монегасков» по дополнительным показателям.