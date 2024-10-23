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Нигматуллин — об ошибках Доннарумы: «Шансы Матвея возрастают»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре конкурента российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Джанлуиджи Доннаруммы против ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Неубедительная игра Доннаруммы? Как говорится — Бог троицу любит. Вряд ли после двух провальных матчей итальянца Матвей получит возможность играть. Но шансы возрастают. Сейчас надеяться на выход Сафонова не приходится, хотя он хорошо себя проявил: команда при нем не проигрывала, очки набирала, ошибок голевых не допустил. Поэтому я считаю, что он себя проявляет хорошо», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. 25-летний россиянин провел за французскую команду 3 матча, пропустил 2 гола и отыграл 1 встречу на ноль.

Дарик Агаларов

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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 - : -
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Анже – Сент-Этьен
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Реймс – Брест
 - : -
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Ланс – Лилль
 - : -
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Лион – Осер
 - : -
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Монпелье – Тулуза
 - : -
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