Нигматуллин — об ошибках Доннарумы: «Шансы Матвея возрастают»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре конкурента российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Джанлуиджи Доннаруммы против ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1).
«Неубедительная игра Доннаруммы? Как говорится — Бог троицу любит. Вряд ли после двух провальных матчей итальянца Матвей получит возможность играть. Но шансы возрастают. Сейчас надеяться на выход Сафонова не приходится, хотя он хорошо себя проявил: команда при нем не проигрывала, очки набирала, ошибок голевых не допустил. Поэтому я считаю, что он себя проявляет хорошо», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. 25-летний россиянин провел за французскую команду 3 матча, пропустил 2 гола и отыграл 1 встречу на ноль.
Дарик Агаларов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
9
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
10
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
11
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
13
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|8
|2
|0
|6
|7-19
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|- : -
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|- : -
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|- : -
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1