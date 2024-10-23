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Сегодня, 14:43

В Италии Головина оценили так же, как Винисиуса

Георгий Кудинов
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Полузащитник «Монако» Александр Головин (в центре).
Фото AFP

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport, выставляющее оценки всем футболистам, принимающим участие в матчах Лиги чемпионов, высоко оценило игру хавбека «Монако» Александра Головина во встрече 3-го тура с «Црвеной Звездой» (5:1).

Россиянин провел на поле второй тайм, был активен, пробил в штангу и не реализовал еще один опасный момент. Издание La Gazzetta dello Sport поставило Головину 8,0 — как и его партнеру по команде, форварду сборной Швейцарии Эмболо, который забил один из голов монегасков. Выше балл только у японца Минамино, сделавшего дубль, — 8,5.

Такую же оценку, как и Головин, получил главный претендент на «Золотой мяч» — 2024, нападающий «Реала» Винисиус, сделавший хет-трик в ворота против «Боруссии» из Дортмунда (5:2).

Игрок &laquo;Реала&raquo; Винисиус празднует свой гол в&nbsp;ворота &laquo;Боруссии&raquo;. Винисиус — блеск: хет-триком перевернул матч с «Боруссией». А через неделю получит «Золотой мяч»

Александр Головин
Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
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