Митрофанов о пиве на стадионах: «Все, кроме Минздрава, поддержали идею. Почему человек не может цивилизованно выпить?»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением продажи пива на стадионы.

— Два года идут разговоры о том, чтобы наконец разрешить продажу пива на стадионах, но его все нет. А есть ли какой-то прогресс в этом направлении за последнее время?

— Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения, поддержали данную идею. Вопрос действительно важный. Причем он важен даже не столько в плане доходов от продажи пива на стадионах, сколько в плане доходов от посещаемости матчей, которая увеличится, когда человек будет знать, что он там сможет выпить пива. Если он в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого. Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы же ему наливаем пиво не на трибуне, а в ресторане при стадионе. Так почему он там не может цивилизованно выпить пиво? И сделать выбор в пользу похода на стадион, встретившись с друзьями не в баре, а на стадионе. Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.