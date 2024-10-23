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Митрофанов о пиве на стадионах: «Все, кроме Минздрава, поддержали идею. Почему человек не может цивилизованно выпить?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением продажи пива на стадионы.

— Два года идут разговоры о том, чтобы наконец разрешить продажу пива на стадионах, но его все нет. А есть ли какой-то прогресс в этом направлении за последнее время?

— Если помните, круглый стол на эту тему был уже полтора года назад. И тогда все, кроме Министерства здравоохранения, поддержали данную идею. Вопрос действительно важный. Причем он важен даже не столько в плане доходов от продажи пива на стадионах, сколько в плане доходов от посещаемости матчей, которая увеличится, когда человек будет знать, что он там сможет выпить пива. Если он в течение дня приходит в ресторан и кафе и ему там по его заказу наливают пиво, мы же не выступаем против этого. Чем это отличается от потребления пива на территории стадиона? Мы же ему наливаем пиво не на трибуне, а в ресторане при стадионе. Так почему он там не может цивилизованно выпить пиво? И сделать выбор в пользу похода на стадион, встретившись с друзьями не в баре, а на стадионе. Мы, конечно, за то, чтобы данная культура способствовала наполняемости стадиона.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
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Зенит – Локомотив
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28.10 18:30
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 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

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Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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