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Сегодня, 13:22

Мостовой — о пиве на стадионах: «У нас с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы.

«Давайте так. Я большую часть своей карьеры провел за границей, и даже там я никогда не видел проблем с пивом. Там люди спокойно его пьют до, во время и после игры. У нас же с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: если где есть кружка пива, то там пойдет и литр, и два...

Поэтому у нас всегда было трудно это ввести, хоть я лично никогда не был против. Просто я понимаю, что есть люди, у которых от одного бокала может крышу снести, а на стадионы приходит много девушек и детей, и непонятно, кто как себя поведет. Никто же не застрахован от того, что появятся проблемы, поэтому это очень противоречивая ситуация», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
Максим Митрофанов
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Пари НН – Спартак
 - : -
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