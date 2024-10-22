Бывшего игрока НБА подозревают в связи с проституткой-трансгендером. У него есть жена и двое детей

И Цзяньлянь оказался в центре скандала.

Один из самых известных китайских баскетболистов И Цзяньлянь попал в неприятную историю. В интернете появились фото обнаженного мужчины из отеля, который предположительно в это время пользовался услугами трансгендерной проститутки. Внешне он очень похож на звезду НБА.

Что случилось

В интернете 17 октября распространились фотографии с обнаженным мужчиной, крайне похожим на баскетболиста, его документами, удостоверяющими личность, и перепиской из некоего азиатского мессенджера. Из скриншота чата понятно, что один из его участников заплатил другому 1500 долларов за, скорее всего, сексуальные услуги в китайском отеле. Причем оказать их могла трансгендерная проститутка — в соцсетях даже появилось предположение, кто это был: 19-летняя Ли Цзиньцзинь, известная как «Сестра Цяо из Пекина».

Цзяньлянь пока никак не прокомментировал слухи, зато Ли Цзиньцзинь заявила, что никогда не встречалась с бывшим баскетболистом, а в скандале фигурирует другая девушка. Кроме того, она пообещала обратиться в суд за защитой, а также потребовала прекратить распространение фейковой информации. Один из пользователей китайской соцсети Xiao Hong Shu сообщил, что видел Ли в пекинском аэропорту — она плакала и находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

От баскетболиста уже отказались спонсоры

Для Цзяньляня последствия скандала наступили очень быстро: от сотрудничества с ним уже отказались крупные китайские бренды. China Life Insurance, Oppo, Guangzhou Zhujiang Brewery Group, China Guangfa Bank и Hyptec удалили все рекламные материалы со спортсменом, хотя на родине он считается большой звездой. Спортсмен даже участвовал в эстафете Олимпийского огня перед Играми 2008 года в Пекине.

Также скандал может отразиться на личной жизни баскетболиста — он женат на модели Цзин Лин. Пара воспитывает двух сыновей — десяти и восьми лет. Китайские медиа сообщали, что несколько месяцев назад Цзяньлянь перевез семейство в США, а его дети получили американское гражданство.

Бывший баскетболист «Нью-Джерси Нетс» И Цзяньлянь (№9) и его одноклубник Кортни Ли (№6). Фото Getty Images

Как прошла его карьера

Цзяньлянь выступал в НБА за «Милуоки Бакс», «Вашингтон Уизардс», «Даллас Маверикс» и «Нью-Джерси Нетс». Однако большая часть карьеры прошла в Китае, где он семь раз становился чемпионом, трижды признавался MVP финала КБА и участвовал в семи Матчах звезд.

В составе сборной баскетболист три раза выигрывал Кубок Азии и выступил на четырех Олимпиадах. Также он является рекордсменом по подборам и вторым игроком по результативности за всю историю КБА — набрал 12 781 очков. 31 августа он завершил карьеру в возрасте 36 лет.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.