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Сегодня, 14:30

«Гавр» — «Лион»: смотреть трансляцию матча лиги 1 онлайн

«Гавр» встретится с «Лионом» в матче 8-го чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Гавр» и «Лион» встретятся в матче французской лиги 1 в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Океан» в Гавре и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

С ключевыми событиями игры «Гавр» — «Лион» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лион

«Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, набрал 6 очков в 7 турах чемпионата Франции, «Лион» — 10 очков.

В предыдущем туре французской лиги перед октябрьской паузой на матчи сборных «Гавр» уступил «Бресту» (0:2), а «Лион» обыграл «Нант» (2:0).

Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
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 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
7
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
10
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
11
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
12
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
13
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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