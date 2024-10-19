Черчесов — о конкуренции Сафонова и Доннаруммы: «У Матвея есть потенциал»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Кстати о Сафонове. Вроде нормально дебютировал — пусть и из-за травмы Доннаруммы, один мяч в трех матчах пропустил. Но когда Джанлуиджи выздоровел, то тут же вернулся в состав. И остался в нем, несмотря на то, что против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:2) допускал ошибки. Почему Луис Энрике так поступает? Это имя работает на итальянца?

— Могу точно объяснить только свои решения. Другое дело, что Доннарумма имеет статус основного вратаря — причем не первый год и не только в «ПСЖ», но в сборной Италии. Это лучший вратарь Евро-2020 — это уровень. А ошибки бывают у всех, первого номера даже после определенных неудач не меняют. Плюс мы не знаем, какие были договоренности у Сафонова при переходе. Посмотрим, что будет дальше.

— Как вы вообще оцените перспективы Матвея в конкуренции с Доннаруммой?

— Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал.