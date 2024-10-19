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Черчесов — о конкуренции Сафонова и Доннаруммы: «У Матвея есть потенциал»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Кстати о Сафонове. Вроде нормально дебютировал — пусть и из-за травмы Доннаруммы, один мяч в трех матчах пропустил. Но когда Джанлуиджи выздоровел, то тут же вернулся в состав. И остался в нем, несмотря на то, что против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:2) допускал ошибки. Почему Луис Энрике так поступает? Это имя работает на итальянца?

— Могу точно объяснить только свои решения. Другое дело, что Доннарумма имеет статус основного вратаря — причем не первый год и не только в «ПСЖ», но в сборной Италии. Это лучший вратарь Евро-2020 — это уровень. А ошибки бывают у всех, первого номера даже после определенных неудач не меняют. Плюс мы не знаем, какие были договоренности у Сафонова при переходе. Посмотрим, что будет дальше.

— Как вы вообще оцените перспективы Матвея в конкуренции с Доннаруммой?

— Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Станислав Черчесов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
2
 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
10
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
11
 Брест 7 3 0 4 10-13 9
12
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
13
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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18.10 21:45
Монако – Лилль
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19.10 18:00
Брест – Ренн
 - : -
19.10 20:00
Сент-Этьен – Ланс
 - : -
19.10 22:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
20.10 16:00
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