Романо: Энрике продлил контракт с «ПСЖ» до 2027 года

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продлил контракт с клубом до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны достигли соглашения еще в сентябре. Руководство парижан считает испанца ключевой фигурой проекта. Предыдущее соглашение Энрике истекало летом 2025 года.

54-летний специалист руководит столичным клубом с лета 2023-го. Под его руководством «ПСЖ» провел 62 матча — 40 побед, 14 ничьих и 8 поражений.