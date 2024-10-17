Романо: Энрике продлил контракт с «ПСЖ» до 2027 года
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продлил контракт с клубом до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны достигли соглашения еще в сентябре. Руководство парижан считает испанца ключевой фигурой проекта. Предыдущее соглашение Энрике истекало летом 2025 года.
54-летний специалист руководит столичным клубом с лета 2023-го. Под его руководством «ПСЖ» провел 62 матча — 40 побед, 14 ничьих и 8 поражений.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|- : -
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
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