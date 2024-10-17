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Романо: Энрике продлил контракт с «ПСЖ» до 2027 года

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продлил контракт с клубом до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны достигли соглашения еще в сентябре. Руководство парижан считает испанца ключевой фигурой проекта. Предыдущее соглашение Энрике истекало летом 2025 года.

54-летний специалист руководит столичным клубом с лета 2023-го. Под его руководством «ПСЖ» провел 62 матча — 40 побед, 14 ничьих и 8 поражений.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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4
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5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
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15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
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