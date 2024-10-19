«ПСЖ» — «Страсбур»: смотреть трансляцию матча лиги 1 онлайн
«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в 8-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Страсбур» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.
По итогам 7-ми туров лиги 1 парижане набрали 17 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. Клуб из Страсбурга с 10-ю баллами располагается на 7-й строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
10
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
11
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
12
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1