«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в 8-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Страсбур» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 7-ми туров лиги 1 парижане набрали 17 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. Клуб из Страсбурга с 10-ю баллами располагается на 7-й строчке.

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