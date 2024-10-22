Задержание в Шереметьеве и скандал на концерте в Красноярске: что происходит с певицей Глюкозой

У российской певицы серьезные проблемы с наркотиками.

В 2024 году Глюкоза все чаще попадает в неприятные инциденты. Разбираемся, что случилось на этот раз и какие последствия ждут известную артистку.

Задержание в аэропорту

В ночь на 21 октября Наталью Чистякову-Ионову, наиболее известную как певица Глюкоза, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Артистка вышла из самолета в невменяемом состоянии. Когда Наталья двигалась к выходу, ее остановил сотрудник полиции. По словам очевидцев, у Чистяковой-Ионовой наблюдалось искажение лица, которое характерно при употреблении наркотических средств. Также она вела себя неадекватно. Сообщается, что женщина отказалась от медицинского освидетельствования.

После разбирательств Глюкоза была оштрафована за употребление наркотиков или иных психотропных веществ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Московский суд признал артистку виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Сумма штрафа составила 5 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие двоих несовершеннолетних детей.

Представители артистки никак не комментировали инцидент. Вечером 22 октября Наталья отреагировала на свое задержание и штраф в соцсетях. Певица заявила, что названные причины — отсутствие запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, не соответствующее обстановке поведение — являются неправдой. По ее словам, после оформления протокола она поехала на частную вечеринку и находилась в полном сознании и адекватном состоянии. При этом Ионова-Чистякова считает, что вся ситуация была подстроена: «Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить».

Глюкоза. Фото Global Look Press

Сорванный концерт в Красноярске

В последнее время Глюкоза часто попадает в скандалы. Летом певицу пригласили выступить на Дне металлурга в Красноярске. Видео с концерта звезды российского шоу-бизнеса 20 июля распространились в Сети. На кадрах видно, как Чистякова-Ионова не попадает в фонограмму, странно двигается, трогает себя в интимных местах и матерится.

По данным некоторых источников, артистка получила за выступление гонорар в размере 5 миллионов рублей. Зрители остались недовольны, а поведение певицы вызвало негатив со стороны общественности и ее коллег.

Спустя несколько дней Наталья в своих соцсетях извинилась и списала свое поведение на прием снотворного и антидепрессантов, которые начала пить из-за эмоциональных проблем, вызванных смертью ее любимой бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Но певице поверили далеко не все поклонники — многие посчитали это очередной уловкой, чтобы избежать негативных последствий.

Через несколько дней после инцидента в Красноярске Глюкоза посетила музыкальный фестиваль в Баку. Изначально было анонсировано 15-минутное выступление певицы, а по факту Чистякова-Ионова исполнила только один трек и тот под фонограмму.

Певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» рассказал, что певица проходит лечение в специализированной клинике. Однако многие ее коллеги опровергли эту информацию.

Глюкоза. Фото Global Look Press

Последствия

После скандала в Красноярске бывший продюсер певицы Максим Фадеев принял решение запретить Глюкозе выступать под ее псевдонимом.

«Наталья Ионова была частью созданного мною проекта, группы Глюк'оZа. Ее время вышло, и ее попросили уйти. В том числе в связи с ее политическими взглядами. То, что произошло в Красноярске, переходит все границы, это затрагивает мою репутацию. Моя музыка постоянно полоскается в этом кошмаре, который она устраивает, все эти перформансы — почесывания и т. д. Больше терпеть нет сил и не хочется. Мы решили с юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку. Мы постараемся это сделать», — написал в Фадеев своих соцсетях.

Наталья Чистякова-Ионова поспешила сменить псевдоним (Глюк'oZa на Glukoza), чтобы избежать судебных разбирательств.

После того как Глюкоза дважды угодила в инциденты, связанные с вызывающим поведением и употреблением наркотических или психотропных веществ, ее включили в черный список артистов для выступлений на новогодних шоу на российском телевидении, сообщает Telegram-канал Shot. По информации источника, уже сейчас число заказов на корпоративы у нее сократилось в два раза. Организаторы не хотят приглашать певицу, так как боятся, что Наталья приедет на концерт в неадекватном состоянии.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением проверять российских артистов перед концертами на употребление алкоголя и наркотиков.