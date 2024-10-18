«Монако» вдесятером сыграл вничью с «Лиллем»

«Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура лиги 1 — 0:0.

Хозяев с 61-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Джордана Тезе. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 20 очков и лидирует в таблице чемпионата Франции, у идущего вторым «ПСЖ» 17 очков и один матч в запасе. «Лилль» с 14 очками — на 4-й строчке.