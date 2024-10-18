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«Монако» вдесятером сыграл вничью с «Лиллем»

Руслан Минаев
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«Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» — 0:0. 18 октября 2024 года.
Фото AFP

«Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» в матче 8-го тура лиги 1 — 0:0.

Хозяев с 61-й минуте играли вдесятером после удаления защитника Джордана Тезе. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» набрал 20 очков и лидирует в таблице чемпионата Франции, у идущего вторым «ПСЖ» 17 очков и один матч в запасе. «Лилль» с 14 очками — на 4-й строчке.

Франция. Лига 1. 8-й тур
18 окт, 21:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:0
Лилль

ФК Лилль
ФК Монако
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1
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
2
 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
10
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
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12
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14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
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 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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