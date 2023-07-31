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Сергей Семак: биография российского футболиста и тренера

Как сегодня живет главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Валентина Глазко
Корреспондент
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Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
История выдающегося спортсмена.

Сергей Семак
Дата рождения: 27 февраля 1976 года.
Место рождения: Сычанское (Ворошиловградская область, СССР).
Рост: 178 см. Вес: 73 кг.
Дебют на взрослом уровне: 1993 год.
Завершение карьеры: 2013 год.

Детство и юность

Детство Сергея Семака прошло в деревне Сычанское (сейчас — Луганская область). Ему приходилось много работать по хозяйству: помимо огорода семья Семак держала коров, гусей, кур и кроликов.

Отец Сергея Богдан Семак был водителем, но в свободное время играл за областную сборную по футболу. Мать Валентина работала воспитателем. Семья Семак многодетная — у Сергея Богдановича четыре брата: двое старших, Виталий и Андрей, двое младших, Алексей и Николай. Неудивительно, что дети по примеру отца хотели стать футболистами. Андрей и Николай тоже были профессиональными игроками, но таких высот, как их брат Сергей, не добились. Николай после расставания с футболом и вовсе решил стать священником — он служит в Антониево-Дымском мужском монастыре (250 км от Санкт-Петербурга).

Сергей грезил футболом настолько, что приехал в Луганскую общеобразовательную школу-интернат спортивного профиля раньше необходимо возраста, но был отправлен обратно домой. Зато через год ему удалось добиться своего — не стали помехой и физические данные: невысокий рост и небольшой вес.

С детства Семака отличали такие качества, как ответственность и работоспособность, потому ему не составило труда совмещать тренировки и учебу, особенно легко давались точные науки. Школу Семак окончил с золотой медалью.

Сергей Семак - игрок ЦСКА
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Спортивная карьера

Первой командой на взрослом уровне Семака стала «Пресня». В 16-летнем возрасте атакующий полузащитник перешел в клуб «Асмарал», который создал иракский предприниматель Хуссам Аль-Халиди. Дебют Сергея в высшей лиге чемпионата России состоялся в 1993 году в матче против «Жемчужины», в котором он отличился голом. Вскоре на перспективного, талантливого и работоспособного игрока обратило внимание руководство ЦСКА.

В 1994 году ЦСКА оформил трансфер полузащитника. Первая официальная игра Семака за красно-синих — против венгерского «Ференцвароша» в рамках Кубка кубков, первый мяч он забил через месяц после дебюта, а в 19 лет стал самым молодым капитаном команды в российской истории. За 10 лет в армейском клубе хавбек сыграл 329 матчей и отличился 84 забитыми мячами во всех турнирах (чемпионат и Кубок России, еврокубки).

Семак стал настоящей звездой ЦСКА и российской лиги. В 2002 и 2004 годах Сергей удостоился приза «Золотая подкова», вручаемого лучшему игроку года в армейском клубе по мнению его болельщиков.

Осенью 2005 года в Лиге чемпионов Семак забил четыре гола и привлек внимание европейских клубов. Российский полузащитник перешел в «ПСЖ», в матче с которым за армейцев оформил хет-трик. Заиграть в лиге 1 у хавбека не получилось, через год он вернулся на родину.

После возвращения в российскую лигу Семак сначала выступал за «Москву», в составе которой забил 100-й мяч в своей карьере — в ворота Игоря Акинфеева в матче против ЦСКА. С 2008 года полузащитник играл в «Рубине», с которым стал чемпионом страны впервые в истории казанского клуба и затем повторно завоевал золото..

В 2010 году Семака приобрел «Зенит» за 2 миллиона евро. За три года в Санкт-Петербурге футболист принял участие в 72 матчах, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач во всех турнирах.

Семак играл до 37 лет и завершил карьеру футболиста в 2013 году. Болельщики ждали, что ветеран продлит контракт с сине-бело-голубыми, однако тот решил закончить из-за травмы — в 2011 году он сломал плюсневую кость и получил рецидив.

Сергей Семак в сборной России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Карьера в сборной России

Семак дебютировал в национальной команде 15 ноября 1997 года в стыковой игре за путевку на чемпионат мира-1998 против Италии.

Самым удачным турниром для Семака и сборной России стал чемпионат Европы-2008. Полузащитник полностью пропустил отборочный цикл, но вошел в финальную заявку Гуса Хиддинка и был выбран капитаном. На его счету была в том числе голевая передача на Константина Зырянова в матче с Грецией (1:0). Ключевой хавбек ярко провел четвертьфинальную игру против Нидерландов (3:1), победа над голландцами позволила России впервые в истории выйти в 1/2 финала Евро и завоевать бронзовые медали крупного турнира.

Семак сыграл за главную команду страны всего 65 матчей и забил четыре мяча. Последняя игра полузащитника в сборной — товарищеская встреча против Венгрии 3 марта 2010 года.

Сергей Семак
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерская карьера

Семак начал тренерскую карьеру с должности ассистента в «Зените». В период с 2013 по 2016 год экс-футболист входил в штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Специалист был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Спаллетти и руководил командой во время время дисквалификации Виллаш-Боаша. Вместе с Семаком в марте 2014 года питерцы проиграли ЦСКА в РПЛ (0:1) и победили «Боруссию» в Дортмунде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

С августа 2014 года до конца лета 2016 года Семак входит в штаб сборной России. Сначала — как один из помощников Фабио Капелло, а затем — как ассистент Леонида Слуцкого. Когда национальную команду возглавил Станислав Черчесов со своим штабом, бывший капитан закончил работу по совместительству.

Зимой 2016 года Семак получил предложение самостоятельно работать в «Уфе». Под его руководством в сезоне-2017/18 команда из Башкирии заняла шестое место в чемпионате России. Этот результат стал лучшим в истории клуба и позволил впервые сыграть в еврокубках (в отборочном турнире Лиги Европы).

В конце мая 2018 года Семак был назначен главным тренером «Зенита». Именно с клубом из Санкт-Петербурга связаны его главные достижения. Семак — самый титулованный тренер в истории петербургского клуба. За пять лет с ним команда завоевала 10 трофеев: пять золотых медалей чемпионата России, Кубок России и четыре Суперкубка страны.

Также Семак является абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

Сергей Семак, Ролан Гусев и Андрей Соломатин с Кубком России
Сергей Семак, Ролан Гусев и Андрей Соломатин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Достижения в качестве игрока

  • Чемпион России (2003, 2008, 2009, 2010, 2011/12)

  • Обладатель Кубка России (2001/02)

  • Обладатель Суперкубка России (2004, 2011)

  • Бронзовый призер чемпионата Европы (2008)

Достижения в качестве тренера

  • Чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)

  • Обладатель Кубка России (2019/20)

  • Обладатель Суперкубка России (2020, 2021, 2022, 2023)
    Лучший тренер года по мнению РФС (2018/19, 2019/20)

Первоначальная тренерская зарплата Семака в «Зените» составляла 600 тысяч евро в год. Однако к данному моменту его оклад увеличился до 1,8 миллиона евро. Отдельно он получает бонусы за выигранные трофеи.

Такой доход позволяет тренеру покупать и обустраивать недвижимость в двух столицах. Первой покупкой стал четырехэтажный дом в Подмосковье в деревне Аносино. Правда, наставник сине-бело-голубых оставил его первой супруге и сыну Илье. Себе же приобрел дом площадью 436,5 кв. м в Истре.

Сергей также обзавелся и шикарными апартаментами в Ружейном переулке в Москве площадью 158 кв. м. В квартире 12 комнат, которые украшены антикварными вещами, привезенными из США.

В 2010 году в Санкт-Петербурге Семак купил квартиру площадью 171,5 кв. м в элитном ЖК Omega House. Обошлась покупка в 70 миллионов рублей. В 2020 году Семак продал ее и перебрался за город, а именно в деревню Энколово. На участке в 19 соток расположен трехэтажный особняк, его площадь — 417,5 кв. м. За эту недвижимость ему пришлось выложить 175 миллионов рублей.

Сергей Семак и его жена
Сергей Семак с женой.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Личная жизнь

Семак был женат дважды. С первой супругой Светланой полузащитник познакомился в 17 лет. Спустя 10 лет брака пара развелась, в семье родился сын Илья. Мальчик тяжело переживал развод, однако смог наладить отношения с отцом и его новой семьей и окончил факультет социологии МГУ. «Было очень тяжело. Сейчас понимаю, отношусь проще. О разводе мне сказала мама. В детстве я вообще воспринимал отца как предателя. Потом мнение изменилось: осознаю, что в такой ситуации виноваты оба родителя. Была ревность к его новой семье. До 13 лет я вообще не хотел ни общаться, ни знакомиться с его женой и детьми. Когда он играл в «Рубине», я приезжал к нему, селился в гостинице у его брата, потому что не хотел оставаться у него и его новой семьи. Сейчас уже, если один приезжаю в Питер, могу и у них остановиться», — говорит Илья Sport24.

Путешествуя по Франции, Сергей встретил Анну. Роман развивался стремительно, возлюбленные быстро обручились. Так как футболист из многодетной семьи, он мечтал иметь много наследников. Сейчас у него восемь детей. Его жена Анна имеет дочь от первого брака, девочку зовут Майя. В 2020 году она подарила Семаку внучку.

Общие дети: две дочери — Варвара и Илария, и трое сыновей — Семен, Иван и Савва. Несколько лет назад в семье произошла трагедия — они потеряли одну из новорожденных дочерей-близняшек (сестру Варвары). Также пара усыновила девочку с синдромом каудальной регрессии — Татьяна может передвигаться только на коляске.

Мальчики, как и их звездный отец, любят спорт. Иван и Савва занимаются конным спортом, а Семен обучается в футбольной академии «Зенита».

Сергей Семак
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Общественная деятельность

Несмотря на загруженный график, Семак принимает активное участие в общественной жизни. В том числе много времени уделяет благотворительности. В 2020 году он основал фонд «Зеленый Петербург», который занимается озеленением улиц Северной столицы. Также Семак является председателем благотворительного фонда «Иоанновская семья» и постоянно приезжает к детям-сиротам из организации «Детские деревни SOS». Вместе с супругой Анной они были удостоены премии за вклад в развитие устройства детей-сирот в семьи.

Не забывает Семак и про развитие детского спорта — выделяет деньги администрациям российских городов на развитие футбола, проводит мероприятия для юных спортсменов.

Помимо этого, у тренера есть несколько бизнесов: прокат лимузинов «Лимо Клуб» и компания по производству и переработке круп «Назарис». Совместно с рестораторами Анной Овчинниковой и Натальей Цыпленко владеет рестораном «Сад» в Санкт-Петербурге, а также рекламирует французский бренд одежды Daniel Hechter.

В 2007 году снялся в эпизоде сериала на СТС «Папины дочки».

Социальные сети Сергея Семака

— Страница «Википедии»

— Профиль в Instagram * (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
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5
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7
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8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
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13
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