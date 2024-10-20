«Осер» победил «Реймс», «Нант» сыграл вничью с «Ниццей»
«Осер» дома обыграл «Реймс» в матче 8-го тура лиги 1 — 2:1.
У хозяев забили Синали Диоманде и Хамед Траоре. Единственный гол гостей на счету Кейто Накамуры.
«Осер» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции-2024/25 с 8 очками. «Реймс» идет на шестой строчке с 14 очками.
В параллельном матче «Нант» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей».
У хозяев забил Матти Аблен, у гостей отличился Эванн Гессан.
«Ницца» занимает восьмое место в таблице лиги 1 с 10 очками. «Нант» также набрал 10 очков, но идет на девятой строчке, уступая «Ницце» по дополнительным показателям.
В еще одном матче дня «Тулуза» дома сыграла вничью с «Анже» — 1:1.
У хозяев забил Джошуа Кинг, у гостей — Ибраима Ньян.
«Тулуза» поднялась на 15-е место в таблице лиги 1 с 6 очками, «Анже» идет на 17-й строчке с 4 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
9
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
10
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
11
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
13
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|8
|2
|0
|6
|7-19
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|0 : 2
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|4 : 2
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|0 : 4
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|2 : 1
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|1 : 1
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|1 : 1
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Йордан Тезе
Монако
|6
|1
|1