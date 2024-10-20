«Осер» победил «Реймс», «Нант» сыграл вничью с «Ниццей»

«Осер» дома обыграл «Реймс» в матче 8-го тура лиги 1 — 2:1.

У хозяев забили Синали Диоманде и Хамед Траоре. Единственный гол гостей на счету Кейто Накамуры.

«Осер» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции-2024/25 с 8 очками. «Реймс» идет на шестой строчке с 14 очками.

В параллельном матче «Нант» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей».

У хозяев забил Матти Аблен, у гостей отличился Эванн Гессан.

«Ницца» занимает восьмое место в таблице лиги 1 с 10 очками. «Нант» также набрал 10 очков, но идет на девятой строчке, уступая «Ницце» по дополнительным показателям.

В еще одном матче дня «Тулуза» дома сыграла вничью с «Анже» — 1:1.

У хозяев забил Джошуа Кинг, у гостей — Ибраима Ньян.

«Тулуза» поднялась на 15-е место в таблице лиги 1 с 6 очками, «Анже» идет на 17-й строчке с 4 очками.