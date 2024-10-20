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«Осер» победил «Реймс», «Нант» сыграл вничью с «Ниццей»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Осер» дома обыграл «Реймс» в матче 8-го тура лиги 1 — 2:1.

У хозяев забили Синали Диоманде и Хамед Траоре. Единственный гол гостей на счету Кейто Накамуры.

«Осер» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции-2024/25 с 8 очками. «Реймс» идет на шестой строчке с 14 очками.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 18:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
2:1
Реймс

В параллельном матче «Нант» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей».

У хозяев забил Матти Аблен, у гостей отличился Эванн Гессан.

«Ницца» занимает восьмое место в таблице лиги 1 с 10 очками. «Нант» также набрал 10 очков, но идет на девятой строчке, уступая «Ницце» по дополнительным показателям.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
Ницца

В еще одном матче дня «Тулуза» дома сыграла вничью с «Анже» — 1:1.

У хозяев забил Джошуа Кинг, у гостей — Ибраима Ньян.

«Тулуза» поднялась на 15-е место в таблице лиги 1 с 6 очками, «Анже» идет на 17-й строчке с 4 очками.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 18:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
Анже

Футбол
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Осер
ФК Реймс
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1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
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Монако – Лилль
 0 : 0
19.10 18:00
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ПСЖ – Страсбур
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20.10 16:00
Гавр – Лион
 0 : 4
20.10 18:00
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20.10 18:00
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Кейто Накамура

Кейто Накамура

Реймс

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
Йордан Тезе

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 6 1 1
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