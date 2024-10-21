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Сегодня, 16:52

Экс-генсек ФИФА Вальке оценил шансы Сафонова выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в комментарии для «СЭ» высказался о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов.

«Я сам из Парижа, слежу за результатами. На протяжении многих лет им пророчили стать чемпионами. Но если сравнивать с другими лигами, например, испанская, сильнее. Их команды выступают лучше французских. Но больше всего мне нравится немецкая лига. Они более собранные. Сафонов принесет Лигу чемпионов «ПСЖ»? В конечном итоге Париж должен выиграть хоть в чем-то. Игроки приходят, нужно работать над тем, чтобы продвигаться как можно дальше в турнире», — сказал Вальке «СЭ».

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жером Вальке
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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25.10 21:45
Ренн – Гавр
 - : -
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 - : -
26.10 20:00
Реймс – Брест
 - : -
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 - : -
27.10 17:00
Лион – Осер
 - : -
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
27.10 19:00
Ницца – Монако
 - : -
27.10 19:00
Страсбур – Нант
 - : -
27.10 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Кейто Накамура

Кейто Накамура

Реймс

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
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