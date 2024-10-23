«Каролина в овертайме победила «Эдмонтон»
«Каролина» в гостях обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Себастьян Ахо. Также у гостей отличились Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас.
У хозяев дубль на счету Коннора Макдэвида.
«Каролина» (6 очков) поднялась на 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (5) идет 14-м на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Макдэвид — 2 (Нюджент-Хопкинс), 3:34 — 1:0. Макдэвид — 3 (бол., Драйзайтль, Бушар), 22:30 — 2:0. Гостисбеер — 4 (бол., Нечас, Ахо), 40:44 — 2:1. Нечас — 2 (Робинсон, Котканиеми), 53:29 — 2:2. Ахо — 2 (Нечас, Гостисбеер), 64:53 — 2:3.
Вратари: С. Скиннер — Андерсен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (9+10+11+4) — 33 (13+9+8+3).
Наши: Подколзин (9.05/1/0) — Орлов (20.34/2/-1), Свечников (18.37/4/-1).
23 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|5
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -