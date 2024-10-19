«Ланс» одержал победу над «Сент-Этьеном», прервав серию из пяти ничьих кряду
«Ланс» в гостях обыграл «Сент-Этьен» в рамках 8-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Голы забили Пшемыслав Франковски и Лабо Ласкари.
«Ланс» прервал серию из пяти ничейных результатов подряд. Команда Уильяма Стилла переместилась на пятое место в таблице лиги 1, набрав 14 очков. «Сент-Этьен» с семью баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем матче национального первенства «Сент-Этьен» сыграет в гостях с «Анже», а «Ланс» примет «Лилль». Обе встречи пройдут 26 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
10
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
11
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
12
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
13
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|0 : 2
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
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