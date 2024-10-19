«Ланс» одержал победу над «Сент-Этьеном», прервав серию из пяти ничьих кряду

«Ланс» в гостях обыграл «Сент-Этьен» в рамках 8-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Голы забили Пшемыслав Франковски и Лабо Ласкари.

«Ланс» прервал серию из пяти ничейных результатов подряд. Команда Уильяма Стилла переместилась на пятое место в таблице лиги 1, набрав 14 очков. «Сент-Этьен» с семью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем матче национального первенства «Сент-Этьен» сыграет в гостях с «Анже», а «Ланс» примет «Лилль». Обе встречи пройдут 26 октября.