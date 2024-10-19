Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

19 октября, 23:57

«ПСЖ» уверенно победил «Страсбур» и сместил «Монако» с первого места в таблице лиги 1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«ПСЖ» обыграл «Страсбур» и возглавил таблицу чемпионата Франции.
Фото Reuters

«ПСЖ» одержал победу над «Страсбуром» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе парижан голами отметились Сенни Маюлу, Марко Асенсио, Брэдли Барколя и Ли Кан Ин. «Страсбур» ответил точными ударами Секу Мара и Дауда Дионга.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

Команда Луиса Энрике возглавила таблицу лиги 1 с 20 очками. «Страсбур» идет седьмым, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «ПСЖ» примет ПСВ 22 октября в рамках Лиги чемпионов, а «Страсбур» 27-го числа сыграет дома с «Нантом» в чемпионате Франции.

Франция. Лига 1. 8-й тур
19 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:2
Страсбур

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
Читайте также
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Николич появился с фингалом под глазом, Дивеев орал на соперника, судьям надоел нулевой футбол. Что случилось в матче «Динамо» Мх – ЦСКА
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
7
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
10
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
11
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
12
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
13
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.10 21:45
Монако – Лилль
 0 : 0
19.10 18:00
Брест – Ренн
 1 : 1
19.10 20:00
Сент-Этьен – Ланс
 0 : 2
19.10 22:00
ПСЖ – Страсбур
 4 : 2
20.10 16:00
Гавр – Лион
 - : -
20.10 18:00
Осер – Реймс
 - : -
20.10 18:00
Нант – Ницца
 - : -
20.10 18:00
Тулуза – Анже
 - : -
20.10 21:45
Монпелье – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости