«ПСЖ» уверенно победил «Страсбур» и сместил «Монако» с первого места в таблице лиги 1

«ПСЖ» одержал победу над «Страсбуром» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе парижан голами отметились Сенни Маюлу, Марко Асенсио, Брэдли Барколя и Ли Кан Ин. «Страсбур» ответил точными ударами Секу Мара и Дауда Дионга.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

Команда Луиса Энрике возглавила таблицу лиги 1 с 20 очками. «Страсбур» идет седьмым, имея в активе десять баллов.

В следующем матче «ПСЖ» примет ПСВ 22 октября в рамках Лиги чемпионов, а «Страсбур» 27-го числа сыграет дома с «Нантом» в чемпионате Франции.