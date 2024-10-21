Руководство «Монпелье» уволило тренера Дер Закаряна после 0:5 от «Марселя»

Президент «Монпелье» Лоран Николлен объявил об увольнении главного тренера Мишеля Дер Закаряна.

«Я хочу сообщить вам, что я расторг контракт с Де Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье». Учитывая игру и отношение, которое я увидел, я чувствовал себя обязанным вмешаться и прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего», — приводит слова Николлена RMC Sport.

20 октября «Монпелье» уступил «Марселю» со счетом 0:5. Команда после восьми туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 4 очка.