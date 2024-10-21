Руководство «Монпелье» уволило тренера Дер Закаряна после 0:5 от «Марселя»
Президент «Монпелье» Лоран Николлен объявил об увольнении главного тренера Мишеля Дер Закаряна.
«Я хочу сообщить вам, что я расторг контракт с Де Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье». Учитывая игру и отношение, которое я увидел, я чувствовал себя обязанным вмешаться и прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего», — приводит слова Николлена RMC Sport.
20 октября «Монпелье» уступил «Марселю» со счетом 0:5. Команда после восьми туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 4 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
9
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
10
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
11
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
13
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|8
|2
|0
|6
|7-19
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|0 : 2
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|4 : 2
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|0 : 4
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|2 : 1
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|1 : 1
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|1 : 1
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|0 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
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