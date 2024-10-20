«Марсель» разгромил «Монпелье» в лиге 1
«Марсель» на выезде одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 5:0.
У гостей забитыми мячами в этой игре отметились Элье Ваи, Амин Харит, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.
У хозяев на 64-й минуте прямую красную карточку получил 19-летний полузащитник Стефан Джодич.
«Марсель» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Монпелье» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда идет на последней позиции в лиге 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
9
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
10
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
11
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
13
|Ренн
|8
|2
|2
|4
|12-12
|8
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|8
|2
|0
|6
|7-19
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|0 : 2
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|4 : 2
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|0 : 4
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|2 : 1
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|1 : 1
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|1 : 1
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|0 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
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