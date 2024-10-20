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20 октября, 23:35

«Марсель» разгромил «Монпелье» в лиге 1

Алина Савинова
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20 октября. «Марсель» победил «Монпелье» в матче лиги 1 (5:0).
Фото AFP

«Марсель» на выезде одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 5:0.

У гостей забитыми мячами в этой игре отметились Элье Ваи, Амин Харит, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.

У хозяев на 64-й минуте прямую красную карточку получил 19-летний полузащитник Стефан Джодич.

«Марсель» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Монпелье» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда идет на последней позиции в лиге 1.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 21:45. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:5
Марсель

Футбол
ФК Марсель
ФК Монпелье
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«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
9
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
10
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
11
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
12
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
13
 Ренн 8 2 2 4 12-12 8
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 8 2 0 6 7-19 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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18.10 21:45
Монако – Лилль
 0 : 0
19.10 18:00
Брест – Ренн
 1 : 1
19.10 20:00
Сент-Этьен – Ланс
 0 : 2
19.10 22:00
ПСЖ – Страсбур
 4 : 2
20.10 16:00
Гавр – Лион
 0 : 4
20.10 18:00
Осер – Реймс
 2 : 1
20.10 18:00
Нант – Ницца
 1 : 1
20.10 18:00
Тулуза – Анже
 1 : 1
20.10 21:45
Монпелье – Марсель
 0 : 5
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Кейто Накамура

Кейто Накамура

Реймс

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
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