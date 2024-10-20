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«Гавр» уступил «Лиону» и потерпел пятое поражение подряд

Алина Савинова
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20 октября. «Гавр» проиграл «Лиону» в матче лиги 1 (0:4).
Фото AFP

«Гавр» потерпел крупное поражение от «Лиона» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Франции — 0:4.

Голы гостей в этой игре забили Абнер, Малик Фофана, Александр Ляказетт и Саид Бенрахма.

Российский полузащитник Далер Кузяев появился на поле на 66-й минуте встречи, заменив Рассула Ндиайе.

«Лион» набрал 13 очков и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» (6) потерпел пятое поражение подряд и опустился на 16-ю строчку.

Франция. Лига 1. 8-й тур
20 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:4
Лион
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
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6
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7
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8
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
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 Брест 8 3 1 4 11-14 10
10
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14
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15
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