«Гавр» уступил «Лиону» и потерпел пятое поражение подряд

«Гавр» потерпел крупное поражение от «Лиона» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Франции — 0:4.

Голы гостей в этой игре забили Абнер, Малик Фофана, Александр Ляказетт и Саид Бенрахма.

Российский полузащитник Далер Кузяев появился на поле на 66-й минуте встречи, заменив Рассула Ндиайе.

«Лион» набрал 13 очков и занимает 7-ю позицию в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» (6) потерпел пятое поражение подряд и опустился на 16-ю строчку.