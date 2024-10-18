Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:15

«Монако» — «Лилль»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Монако» и «Лилль» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Монако» и «Лилль» встретятся в матче французской лиги 1 в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на платформу.
С ключевыми событиями игры «Монако» — «Лилль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Франция. Лига 1. 8-й тур
18 окт, 21:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лилль
«Монако» после семи туров единолично лидирует в чемпионате Франции: команда, за которую играет российский полузащитник Александр Головин, набрала 19 очков. У «Лилля» — 13 очков.
В сезоне-2023/24 эти соперники выиграли друг у друга в чемпионате Франции по одному разу. По итогам сезона «Монако» занял второе место, а «Лилль» — четвертое.
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
Читайте также
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Путин заявил о готовности РФ продолжать борьбу с НАТО
Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 6 1 0 14-4 19
2
 ПСЖ 7 5 2 0 21-6 17
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 7 4 2 1 14-10 14
5
 Лилль 7 4 1 2 13-8 13
6
 Ланс 7 2 5 0 7-4 11
7
 Страсбур 7 2 4 1 14-12 10
8
 Лион 7 3 1 3 10-12 10
9
 Ницца 7 2 3 2 15-7 9
10
 Нант 7 2 3 2 9-8 9
11
 Брест 7 3 0 4 10-13 9
12
 Ренн 7 2 1 4 11-11 7
13
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
14
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
15
 Гавр 7 2 0 5 7-15 6
16
 Тулуза 7 1 2 4 6-10 5
17
 Монпелье 7 1 1 5 8-21 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.10 21:45
Монако – Лилль
 - : -
19.10 18:00
Брест – Ренн
 - : -
19.10 20:00
Сент-Этьен – Ланс
 - : -
19.10 22:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
20.10 16:00
Гавр – Лион
 - : -
20.10 18:00
Осер – Реймс
 - : -
20.10 18:00
Нант – Ницца
 - : -
20.10 18:00
Тулуза – Анже
 - : -
20.10 21:45
Монпелье – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 4 1 1
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости