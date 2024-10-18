«Монако» — «Лилль»: смотреть матч лиги 1 онлайн
«Монако» и «Лилль» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Франции
«Монако» и «Лилль» встретятся в матче французской лиги 1 в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на платформу.
С ключевыми событиями игры «Монако» — «Лилль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
«Монако» после семи туров единолично лидирует в чемпионате Франции: команда, за которую играет российский полузащитник Александр Головин, набрала 19 очков. У «Лилля» — 13 очков.
В сезоне-2023/24 эти соперники выиграли друг у друга в чемпионате Франции по одному разу. По итогам сезона «Монако» занял второе место, а «Лилль» — четвертое.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|- : -
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
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