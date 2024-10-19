«Брест» и «Ренн» сыграли вничью в матче лиги 1

«Брест» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Стад Франсис Ле Бле».

Счет в матче на 54-й минуте открыл игрок хозяев Ромен Дель Кастильо. На 87-й минуте Жота сравнял счет.

«Брест» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в лиге 1. «Ренн» находится на 12-й строчке с 8 баллами.