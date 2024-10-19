Черчесов — о новом контракте Головина: «Убежден, есть какие-то договоренности о возможном переходе до завершения соглашения»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».
— Вы хорошо знаете Александра Головина. Как считаете, не погорячился ли он, подписав новый контракт с «Монако» до 2029 года? Ведь у него же, похоже, есть потенциал для перехода в клуб более высокого уровня.
— Лично последний раз общался с Сашей, когда его команда встречалась с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Кстати, он тогда сказал: «Саламыч, теперь я понял, как против нас было сложно соперникам сборной». А я ответил: «Теперь я понял, как нашим соперникам приходилось сложно против тебя». Получились два хороших матча, в которых Головин себя здорово проявил.
А что касается пятилетнего контракта... Когда игрок такого уровня, уже доказавший свою состоятельность и принесший большую пользу, заключает договор на такой срок, то, убежден, есть какие-то устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения.
— «Монако» идет первым, пускай с небольшим отрывом от «ПСЖ» в два очка. У обеих команд пока по нулю поражений. Как оцениваете шансы Головина на чемпионство в одной лиге с таким монстром?
— С «Монако» работает тренером мой товарищ Ади Хюттер, знаю его еще с тех времен, когда он выступал за «Зальцбург», а я — за «Тироль». Буду рад, если Хюттер и Головин финишируют первыми. И «Барселону», кстати, случайно не побеждают. Но французская лига — крайне сложный турнир на дистанции. Могу пожелать клубу держать нынешний уровень до конца.
А вообще в «Монако» есть Головин, а в «ПСЖ» другой хорошо знакомый мне по сборной футболист — Сафонов. Так что пусть победит сильнейший.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|18.10
|21:45
|
Монако – Лилль
|0 : 0
|19.10
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|19.10
|20:00
|
Сент-Этьен – Ланс
|- : -
|19.10
|22:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|20.10
|16:00
|
Гавр – Лион
|- : -
|20.10
|18:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|20.10
|18:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|20.10
|18:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|20.10
|21:45
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1