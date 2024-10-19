Черчесов — о новом контракте Головина: «Убежден, есть какие-то договоренности о возможном переходе до завершения соглашения»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника Александра Головина с «Монако».

— Вы хорошо знаете Александра Головина. Как считаете, не погорячился ли он, подписав новый контракт с «Монако» до 2029 года? Ведь у него же, похоже, есть потенциал для перехода в клуб более высокого уровня.

— Лично последний раз общался с Сашей, когда его команда встречалась с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Кстати, он тогда сказал: «Саламыч, теперь я понял, как против нас было сложно соперникам сборной». А я ответил: «Теперь я понял, как нашим соперникам приходилось сложно против тебя». Получились два хороших матча, в которых Головин себя здорово проявил.

А что касается пятилетнего контракта... Когда игрок такого уровня, уже доказавший свою состоятельность и принесший большую пользу, заключает договор на такой срок, то, убежден, есть какие-то устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения.

— «Монако» идет первым, пускай с небольшим отрывом от «ПСЖ» в два очка. У обеих команд пока по нулю поражений. Как оцениваете шансы Головина на чемпионство в одной лиге с таким монстром?

— С «Монако» работает тренером мой товарищ Ади Хюттер, знаю его еще с тех времен, когда он выступал за «Зальцбург», а я — за «Тироль». Буду рад, если Хюттер и Головин финишируют первыми. И «Барселону», кстати, случайно не побеждают. Но французская лига — крайне сложный турнир на дистанции. Могу пожелать клубу держать нынешний уровень до конца.

А вообще в «Монако» есть Головин, а в «ПСЖ» другой хорошо знакомый мне по сборной футболист — Сафонов. Так что пусть победит сильнейший.