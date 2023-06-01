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Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP
В парижском клубе объявили об уходе великого аргентинца.

Итак, неизбежное случилось. Парижский этап карьеры Лионеля Месси закончится в эту субботу — в день заключительного тура чемпионата Франции. Никакой сенсации — просто будничная констатация факта. Причем об этом объявил не клуб и не сам футболист, а всего лишь главный тренер Кристоф Гальтье. Кажется, это лучшее свидетельство того, что отношения Месси и «ПСЖ» зашли в тупик и стороны прилично обижены друг на друга.

Лионель Месси. «ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?

Наверное, есть за что, и правда в этой истории у каждого своя. Два года назад парижане подписывали гения, который по замыслу катарских владельцев клуба должен был привести к сакральной цели — победе в Лиге чемпионов. Вместо этого получили лишь два дежурных внутренних титула и провалы в главном еврокубке.

Хотя тут руководству стоит спросить себя — какой смысл был в отставке остановившегося в шаге от «ушастого» кубка Томаса Тухеля? Тем более после него у руля команды оказались Маурисио Почеттино и Гальтье. Классные специалисты, один из которых с «Лиллем» сумел нарушить гегемонию «ПСЖ», а второй довел до финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм».

Что у одного, что у другого получилось примерно как у Унаи Эмери, также оказавшегося неготовым к управлению напичканным капризными звездами коллективом. У испанца ничего не вышло в Париже и в «Арсенале», но потом он снова расцвел в «Вильярреале» и «Астон Вилле». К истории Месси это отношения вроде бы не имеет, но это напоминание о том, что в Париже не учатся даже на собственных ошибках.

А время Эмери стоит вспомнить еще и в связи с историей о том, как право на исполнение пенальти делили Неймар и Эдинсон Кавани. Сейчас такого не было, но ненормальных ситуаций хватало. Тут тебе и ревность Килиана Мбаппе, которому при подписании нового контракта обещали роль центральной фигуры парижского проекта. И сложные отношения француза с Неймаром, хотя когда-то они были друзьями.

С Месси у Мбаппе вроде бы все было идеально. Взаимные комплименты, классное взаимодействие на поле, но все же Ней для Лео — давний друг. Как и уже покинувшие Париж представители аргентинской диаспоры — Леандро Паредес и Анхель Ди Мария. А последний из этой парочки открытым текстом говорил, что «ПСЖ» дал Мбаппе слишком много власти.

Лионель Месси готовится к&nbsp;игре с &laquo;Клермоном&raquo; в&nbsp;последнем туре чемпионата Франции&nbsp;&mdash; своей последней в&nbsp;составе &laquo;ПСЖ&raquo;.

Для Лео это было что-то новое. Как минимум в плане опыта. Кроме того, оказавшись вне зоны привычного барселонского комфорта, Месси узнал, что его могут ненавидеть болельщики. Пусть и не самая значительная их часть, но факт остается фактом. Демонстрации с требованием избавиться от аргентинца, свист и крики «бу-у-у» в момент объявления составов и даже по ходу игры...

Лионель Месси. «Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца

Отстранение от тренировок за поездку в Саудовскую Аравию и необходимость принести публичные извинения — та еще история. Руководство тогда либо задалось целью показать, что дисциплинарный кодекс един для всех, либо устроило показательную порку изменившей свою позицию звезде, хотя после ЧМ-2022 вопрос подписания нового контракта казался закрытым. В общем, для Парижа аргентинец так и остался дорогостоящим и элитным наемником, чье сердце всегда оставалось с «Барселоной» и каталонской столицей, куда семья игрока отправлялась практически каждые выходные.

Однако неправильно мазать все черными красками. Напротив, было в этом двухлетнем романе и хорошее. «ПСЖ» протянул Лео руку, когда тот чувствовал себя преданным и обманутыми в родном клубе. В свою очередь Месси обеспечил парижанам такое внимание, которого у них не было никогда. Ради Лео лигу 1 стали смотреть даже те, кто никогда ей всерьез не интересовался.

Наконец, именно в качестве игрока «ПСЖ» аргентинец добился главного успеха в своей карьере, выиграв чемпионат мира. То, что в парижской команде что-то сломалось после турнира в Катаре, не более чем совпадение. И это точно не персональная вина великолепно начавшего сезон Месси. На спад пошли почти все участники мирового первенства, а Гальтье не хватило опыта, чтобы привести звезд в чувство. Гневные пассажи тренера на пресс-конференциях лишь констатировали глубину кризиса, усугубившегося многочисленными травмами.

К слову, Гальтье всегда брал Месси под защиту. Напоминал критикам, как он помог команде осенью, и говорил: «Лео и есть футбол». Уже зная, что тот уходит. С тренером у аргентинца была полная гармония, но в целом развод с чемпионами Франции логичен. Это с «Барсой» Лео обручили на небесах, а парижский брак оказался вынужденным. Его даже назовут браком по расчету, потому что потянуть такого завидного жениха два года назад смог только «ПСЖ».

Хотя переезд в Англию — к Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити» — казался более интересным и очевидным, но у чемпионов Англии как раз образовались сложности с ФФП. Сейчас по той же причине Месси рискует не вернуться в родной сине-гранатовый дом. Только это будет уже совсем другая история. А с Парижем получилось как у Лермонтова. Была без радости любовь, разлука будет без печали.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
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Труа – Лилль
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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