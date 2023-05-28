Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:45

Вратарь «ПСЖ» находится в тяжелом состоянии — у него кровоизлияние в мозг. Вероятно, Рико неудачно упал с лошади

У упавшего с лошади голкипера «ПСЖ» Рико диагностировали кровоизлияние в мозг
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико.
Серхио Рико.
Фото Global Look Press
Несчастный случай произошел сразу после победы в лиге 1.

«ПСЖ» весьма буднично оформил очередное, 11-е чемпионство в лиге 1, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1). Но в последние сутки парижский гранд мелькает в лентах новостей по другим поводам. Например, известно, что по возвращении из Страсбура команду в парижском аэропорту Шарль де Голль встретило всего три болельщика. Или еще сюжет: оказывается, Неймар не присутствовал в чемпионской раздевалке и не отмечал победу с командой, так как уехал на покерный турнир и «Гран-при «Формулы-1» в Монте-Карло.

Неймар не&nbsp;приехал праздновать чемпионство &laquo;ПСЖ&raquo;, но&nbsp;появился на &laquo;Формуле-1&raquo; и&nbsp;покерном турнире. Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться

Но самые тревожные новости касательно «ПСЖ» сейчас приходят из Испании. Как сообщает целый ряд местных СМИ, запасной вратарь парижан Серхио Рико упал с лошади после столкновения с другим животным и ударился головой. Издание Relevo пишет, что 29-летний футболист катался на лошади в родной Севилье (тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье предоставил игрокам небольшой отпуск по случаю чемпионства) и после падения получил серьезную черепно-мозговую травму.

По другой информации, несчастный случай произошел не при падении, а после удара бежавшей рядом лошади по шее Рико. Еще одна версия — Серхио и вовсе не находился на лошади, а был сбит животным.

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико.
Фото Global Look Press

Футболиста экстренно доставили на вертолете в больницу Севильи. Известно, что Рико интубировали (ввели в трахею специальную трубку для облегчения дыхания) и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

Это не первая неприятность за пределами футбольного поля для Рико в этом сезоне. В ноябре 2022-го в квартиру вратаря недалеко от Елисейских Полей проник грабитель. Серхио столкнулся с ним и оттолкнул, после чего злоумышленник бежал, оставив добычу. Позже было возбуждено уголовное дело о попытке ограбления со взломом, а в январе полиция задержала подозреваемого — им оказался 17-летний школьник из 20-го округа Парижа.

Футболисты &laquo;Лестера&raquo; после очередного поражения. 7 лет назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом и влюбил в себя весь мир, а сейчас вылетел из АПЛ. Что пошло не так?

В нынешнем сезоне Рико не провел ни одного матча. Вратаря собирались отдать в аренду, но после ухода Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» 29-летний испанец остался в «ПСЖ» в роли дублера Джанлуиджи Доннаруммы.

Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» посетил турнир по покеру в Монте-Карло
«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента
Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости