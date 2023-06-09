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Экс-футболист «ПСЖ» Ротен считает, что у Месси не все в порядке с головой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси покинуть клуб и вспомнил о его претензиях по поводу тренировок.

«Помните тот день, когда он ушел с тренировки? Клуб скрыл все это, заявив, что это была небольшая травма икры. Все это было ложью, абсолютной ложью. Причина? Он был сыт по горло тем, что ему предлагали на тренировках. Он был не в своем уме, поэтому ушел с тренировки. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это просто показывает, насколько он уважал своего тренера и своих товарищей по команде», — приводит слова Ротена RMC Sport.

45-летний Ротен заявил, что Месси очень часто хотел изменить ритм тренировок в «ПСЖ».

«Он очень часто хотел изменить ритм тренировок. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам — это нехорошо, что следует тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдался. Это показывает, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться», — добавил Ротен.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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