Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:03

Месси подтвердил переход в «Интер Майами»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

Форвард Лионель Месси подтвердил, что переходит в «Интер Майами».

«Я принял решение, что перейду в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100 процентов или может чего-то не хватает, но мы приняли решение продолжить путь там.

Я покидаю Европу. По правде говоря, у меня были предложения от других европейских клубов, но я даже не присматривался к ним. В Европе я хотел перейти только в «Барселону». После победы на ЧМ и невозможности вернуться в «Барсу» — пришло время отправиться в МЛС, чтобы жить футболом по-другому и получать удовольствие каждый день. Очевидно, с той же ответственностью и желанием побеждать, но более спокойно», — цитирует Месси sports.es.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» в последний момент предложил аргентинцу трехлетний контракт на сумму 1,5 миллиарда евро.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: Sport.es
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
9
4
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Интер Майами» анонсировал переход Месси
Месси объяснил, почему не вернулся в «Барселону»: «Я не хотел снова оставлять свою судьбу в чужих руках»
«Аль-Хиляль» предложил Месси 3-летний контракт на 1,5 миллиарда евро
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Источник: Месси перешел в «Интер Майами»
Лахиялов: «Можно сказать, у Месси с «ПСЖ» был несчастливый брак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»: «Поэтому я говорил, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

Роналду рассказал, сколько лет планирует продолжать карьеру
Новости
RSS RSS
Все новости