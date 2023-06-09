Бывший арбитр Потье рассказал, что стал жертвой изнасилования после матча лиги 1

Бывший французский арбитр Николя Потье в интервью So Foot сообщил, что стал жертвой изнасилования после матча чемпионата Франции в 2009 году.

По его словам, после матча «Гренобль» — «Нанси», на котором он был помощником главного арбитра, его накачали наркотическими веществами, а затем надругались в номере отеля.

Жалоба была подана в феврале прошлого года. Федерация футбола Франции будет гражданским истцом.