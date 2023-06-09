«Ницца» объявила об уходе Баркли, Пепе и еще двоих игроков

Четыре игрока официально покинули «Ниццу», сообщает официальный сайт французского клуба.

Защитник Джо Брайан и нападающий Николя Пепе уходят в связи с завершением срока арендных соглашений. Контракт полузащитника Росса Баркли истекает летом, а форвард Анди Делор переходит в «Нант».

В прошедшем сезоне «Ницца» с 58 очками заняла девятое место в турнирной таблице французской лиги 1.