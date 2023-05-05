Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит остаток сезона

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш больше не выйдет на поле в этом сезоне из-за травмы. Португалец вышел на поле в матче 33-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (1:3), но не доиграл встречу.

В среду парижский клуб официально объявил результаты медицинского обследования игрока: «Получивший травму правой верхней части подколенного сухожилия в последнем матче против «Лорьяна» Нуну Мендеш не выйдет на поле до конца сезона».

Таким образом, Нуну Мендеш присоединился к Неймару, Преснелю Кимпембе и Ренату Санчешу, которые находятся в лазарете «ПСЖ».