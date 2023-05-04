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Капелло считает, что Головин готов к переходу в европейский топ-клуб

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о том, готов ли российский игрок «Монако» Александр Головин к переходу в топ-клуб.

«Готов ли Головин к переходу в топ-клуб? Вполне. Думаю, скауты многих европейских клубов следят за ним», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018-го за 30 миллионов евро. В сезоне-2022/23 французской лиги 1 хавбек провел за «Монако» 30 матчей, в которых забил семь мячей и стал автором семи результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 25 миллионов евро. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-dumayu-za-goloviny-m-sledyat-skauty-mnogih-evropejskih-klubov/
Александр Головин
Фабио Капелло
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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Анже – Монако
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Осер – Клермон Фут
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