«Лилль» продлил контракт с Кабелла до 2025 года

«Лилль» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Реми Кабелла. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Он перешел в «Лилль» в 2022 году после того, как несколько месяцев отыграл за «Монпелье», в который перебрался из «Краснодара».

В этом сезоне 33-летний француз сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.