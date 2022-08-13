Во Франции объяснили, почему Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч»

Французское спортивное издание L'Equipe пояснило, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч».

L'Equipe отмечает, что причиной этого стал невыразительный первый сезон игрока в «ПСЖ». У него была плохая форма, он забил 6 голов в чемпионате Франции и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча». Нападающий является действующим обладателем приза лучшему игроку сезона в мире.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года