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Сегодня, 08:11

Во Франции объяснили, почему Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч»

Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Reuters

Французское спортивное издание L'Equipe пояснило, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч».

L'Equipe отмечает, что причиной этого стал невыразительный первый сезон игрока в «ПСЖ». У него была плохая форма, он забил 6 голов в чемпионате Франции и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси является 7-кратным обладателем «Золотого мяча». Нападающий является действующим обладателем приза лучшему игроку сезона в мире.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» пройдет 17 октября 2022 года

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Pourquoi-messi-est-absent-alors-que-ronaldo-est-present-dans-la-liste-des-nommes-au-ballon-d-or-2022/1347884
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6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
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 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Тежи Саванье

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Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

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Жонатан Давид

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Лилль

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Ромен Амума

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