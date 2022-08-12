«Нант» и «Лилль» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

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«Нант» и «Лилль» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Нант» открыл счет в первом тайме: отличился нападающий Мозес Симон.

«Лилль» отыгрался во второй половине: гол на счету защитника Исмаили.