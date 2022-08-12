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Сегодня, 23:52

«Нант» и «Лилль» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нант» и «Лилль» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Нант» открыл счет в первом тайме: отличился нападающий Мозес Симон.

«Лилль» отыгрался во второй половине: гол на счету защитника Исмаили.

Франция. Лига 1. 2-й тур
12 авг, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
Лилль
Голы
Саймон, 28 (1:0), Исмаили, 76 (1:1)
Нант
Лафон Жиротто Паллуа Кастеллетто Чиривелья Блас Мутуссами Коко (Фабиу да Силва, 59) Саймон Мерлен (Аппиа, 90) Мостафа Мохамед (Гессан, 79)
Лилль
Лео Жардим Тиагу Джало (Диаките, 46) Александру Жозе Фонти Зедадка (Исмаили, 46) Кабелла Гомеш (Мартен, 85) Андре Бамба Давид Байо (Гудмундссон, 77)
Предупреждения
Жиротто 90’  -  Зедадка 14’, Жозе Фонти 18’, Тиагу Джало 18’, Андре 37’
Судьи
Дешепи (Франция)

ФК Лилль
ФК Нант
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И В Н П +/- О
1
 Лилль 2 1 1 0 5-2 4
2
 Марсель 1 1 0 0 4-1 3
3
 Лорьян 1 1 0 0 1-0 3
4
 ПСЖ 1 1 0 0 5-0 3
5
 Монпелье 1 1 0 0 3-2 3
6
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 3-2 3
8
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
9
 Нант 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 Тулуза 1 0 1 0 1-1 1
12
 Анже 1 0 1 0 0-0 1
13
 Осер 1 0 0 1 1-4 0
14
 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 0-5 0
16
 Брест 1 0 0 1 2-3 0
17
 Ренн 1 0 0 1 0-1 0
18
 Реймс 1 0 0 1 1-4 0
19
 Труа 1 0 0 1 2-3 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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12.08 22:00
Нант – Лилль
 1 : 1
13.08 18:00
Монако – Ренн
 - : -
13.08 22:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
14.08 14:00
Лорьян – Лион
 - : -
14.08 16:00
Аяччо – Ланс
 - : -
14.08 16:00
Осер – Анже
 - : -
14.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
14.08 16:00
Труа – Тулуза
 - : -
14.08 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
14.08 21:45
Брест – Марсель
 - : -
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Ланс

 3
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 2
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 2
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 3
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 2
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
И К Ж
Антони Лопеш

Антони Лопеш

Лион

 1 1 0
Ромен Амума

Ромен Амума

Аяччо

 1 0 0
Тиагу Джало

Тиагу Джало

Лилль

 2 0 2
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