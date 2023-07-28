В «ПСЖ» довольны решением Неймара остаться в команде

В «ПСЖ» рады продолжить работу с форвардом Неймаром, сообщает Le Parisien. Ранее он опроверг информацию о своем уходе в другую команду.

По данным источника, в клубе довольны решением футболиста остаться в клубе и его настроем на новый сезон.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.