«ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа у «Барселоны» Дембеле за 50 миллионов евро
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может этим летом оказаться в «ПСЖ».
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, переговоры о трансфере 26-летнего игрока находятся в продвинутой стадии. «ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа Дембеле у «Барсы» в размере 50 миллионов евро. Эта сумма актуальна до 31 июля — с 1 августа отступные за вингера вырастут до 100 миллионов.
По данным источника, сам Дембеле не против перехода в «ПСЖ». Отмечается, что его подпишут не в качестве замены форварду Килиану Мбаппе.
В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Источник: Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс
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Марсель – Реймс
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ПСЖ – Лорьян
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Брест – Ланс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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