«ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа у «Барселоны» Дембеле за 50 миллионов евро

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может этим летом оказаться в «ПСЖ».

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, переговоры о трансфере 26-летнего игрока находятся в продвинутой стадии. «ПСЖ» намерен активировать опцию выкупа Дембеле у «Барсы» в размере 50 миллионов евро. Эта сумма актуальна до 31 июля — с 1 августа отступные за вингера вырастут до 100 миллионов.

По данным источника, сам Дембеле не против перехода в «ПСЖ». Отмечается, что его подпишут не в качестве замены форварду Килиану Мбаппе.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.