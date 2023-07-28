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Сегодня, 09:09

«ПСЖ» готов продать Маркиньоса из-за его поддержки Мбаппе

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» рассматривает возможную продажу Маркиньоса, сообщает Sports Zone.

По информации издания, руководство клуба недовольно словами капитана в поддержку форварда Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку на турне по Японии.

«ПСЖ» не будет препятствовать уходу игрока, если по нему поступит приемлемое предложение.

29-летний защитник выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

Килиан Мбаппе
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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