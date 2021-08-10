В контракте Месси с «ПСЖ» будет прописан специальный пункт о выступлении за сборную Аргентины

Стали известны новые детали контракта нападающего Лионеля Месси с «ПСЖ», сообщает TyC Sports.

В соглашении присутствует пункт о приоритете сборной Аргентины для Месси перед официальными и товарищескими международными матчами. Таким образом, «ПСЖ» не сможет запретить Месси представлять свою страну, если он будет вызван. Также отмечается, что, согласно контракту, медицинский штаб сборной Аргентины будет иметь доступ к объектам французского клуба.

На прошлой неделе «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с Месси, который стал свободным агентом. В воскресенье 34-летний аргентинец на специальной пресс-конференции попрощался с «Барселоной».