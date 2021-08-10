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Месси поприветствовал болельщиков с балкона своего номера в отеле

22:11
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Нападающий Лионель Месси находится в одном из отелей Парижа. Туда он заехал вместе с семьей.

Под окнами собралась большая толпа болельщиков. Футболист ненадолго вышел на балкон и помахал фанатам.

Еще накануне появилась информация, что Месси подпишет с «ПСЖ» контракт на два года с правом продления на один сезон с зарплатой в 35 миллионов евро, а также с подъемными еще на 40 млн.

5 августа «Барселона» официально объявила, что не будет продлевать контракт с Месси из-за финансовых правил ла лиги. Соглашение между сторонами истекло 30 июня.

Месси провел за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 305 голевых передач. Форвард в общей сложности завоевал 35 трофеев в составе каталонского клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы