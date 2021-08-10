Месси поприветствовал болельщиков с балкона своего номера в отеле

Нападающий Лионель Месси находится в одном из отелей Парижа. Туда он заехал вместе с семьей.

Под окнами собралась большая толпа болельщиков. Футболист ненадолго вышел на балкон и помахал фанатам.

The Messi family showing love to the PSG supporters ???



(via @ESPN_AR)pic.twitter.com/PfFnDkvLXk — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2021

Еще накануне появилась информация, что Месси подпишет с «ПСЖ» контракт на два года с правом продления на один сезон с зарплатой в 35 миллионов евро, а также с подъемными еще на 40 млн.

5 августа «Барселона» официально объявила, что не будет продлевать контракт с Месси из-за финансовых правил ла лиги. Соглашение между сторонами истекло 30 июня.

Месси провел за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 305 голевых передач. Форвард в общей сложности завоевал 35 трофеев в составе каталонского клуба.