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Тьерри Анри недоволен работой «ПСЖ» с контрактом Мбаппе

06:35

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал «ПСЖ» за неопределенность с будущем в клубе нападающего Килиана Мбаппе.

«Клуб должен был решить все два года назад. Они должны были сесть и сказать Мбаппе: «Это будет твоя команда, мы собираемся построить ее вокруг тебя». Но сейчас его судьба в его руках, он может перейти куда-угодно», — цитирует Анри Marca.

Сообщалось, что 22-летний француз может стать игроком «Реала», который пытался купить форварда летом 2021 года. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист участвовал в 16 матчах лиги 1, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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