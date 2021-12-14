Иконе в ближайшее время перейдет в «Фиорентину»
08:15
«Фиорентина» в скором времени приобретет полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе, сообщает Николо Скира в Twitter.
По данным источника, стороны уже оформили сделку. «Фиалки» заплатят за трансфер хавбека 14 миллионов евро плюс бонусы — 1 миллион евро. Контракт будет рассчитан до 2026 года с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
В этом сезоне Иконе забил один гол в 16 матчах лиги 1. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро. Контракт футболиста с «Лилем» рассчитан до лета 2023 года.
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