Рамос: «Если все пойдет по плану, я смогу вернуться в состав «ПСЖ» в конце этой недели»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал, когда вернется в состав команды.
«Если все пойдет по плану, я смогу вернуться в состав команды в конце этой недели. Я продолжаю тренироваться с твердым намерением вернуться как можно скорее», — приводит слова Рамоса Фабрицио Романо в Twitter.
На данный момент испанец продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
В воскресенье, 12 декабря, 35-летний форвард пропустил матч 18-го тура чемпионата Франции против «Монако» (2:0).
В сезоне-2021/22 Рамос сыграл один матч и не отметился результативными передачами.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1470440578152292352?s=20
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