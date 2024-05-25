Стало известно, как президент «ПСЖ» пытался уговорить Мбаппе остаться

Стало известно, какие аргументы использовал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в клубе.

По данным L'Equipe, функционер настаивал на том, что француз не может уйти в «Реал» бесплатно. Также Аль-Хелаифи заявил, что переход Мбаппе в мадридский клуб «узаконит Суперлигу», так как в создании турнира заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. В-третьих, Аль-Хелаифи говорил Мбаппе, что «большие игроки оставляют трансферные сборы для своих клубов».