Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан, церемония пройдет после Евро-2024

Презентацию нападающего Килиана Мбаппе в качестве нападающего «Реала» посетит бывший игрок и главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, сообщает El Debate.

В клубе рассчитывают, что церемония станет популярнее, чем во время перехода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в 2009-м, которую посетили 85 тысяч человек. Португальца тогда представляли Альфредо Ди Стефано и Эйсебио.

«Реал» запланировал презентацию на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы по футболу.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).