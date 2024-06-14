Хоселу — о Мбаппе: «Он может стать иконой «Реала»

Нападающий «Реала» Хоселу поделился мнением о новичке команды Килиане Мбаппе.

«Он игрок огромного масштаба. Он может стать иконой «Реала», — цитирует Хоселу Onda Cero.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).