Мбаппе не сыграет в последнем матче сборной Франции перед Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче против Канады, сообщает L'Equipe.

По информации источника, тренерский штаб сборной решил поберечь 25-летнего форварда из-за болей в спине. Кроме того, он получил ушиб колена в товарищеском матче против Люксембурга (3:0).

Игра между сборными Франции и Канады пройдет 9 июня. Начало — в 22.15 по московскому времени. Матч станет для французов последним перед стартом Евро-2024.