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Мбаппе не сыграет в последнем матче сборной Франции перед Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в товарищеском матче против Канады, сообщает L'Equipe.

По информации источника, тренерский штаб сборной решил поберечь 25-летнего форварда из-за болей в спине. Кроме того, он получил ушиб колена в товарищеском матче против Люксембурга (3:0).

Игра между сборными Франции и Канады пройдет 9 июня. Начало — в 22.15 по московскому времени. Матч станет для французов последним перед стартом Евро-2024.

Товарищеские матчи.
09 июн, 22:15. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Франция
Канада

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Канады по футболу
Сборная Франции по футболу
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