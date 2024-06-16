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16 июня, 23:29

Де Дзерби подпишет контракт с «Марселем» до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Марселя», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 45-летний итальянец в ближайшее время подпишет контракт с французский клубом до лета 2027 года.

Де Дзерби возглавлял «Брайтон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.

ФК Марсель
Роберто Де Дзерби
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3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
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 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
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 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
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 Лион 34 16 5 13 49-55 53
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 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
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 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
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 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
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 Нант 34 9 6 19 30-55 33
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 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
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