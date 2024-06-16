Де Дзерби подпишет контракт с «Марселем» до 2027 года

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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Марселя», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 45-летний итальянец в ближайшее время подпишет контракт с французский клубом до лета 2027 года.

Де Дзерби возглавлял «Брайтон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.