«Монако» объявил об уходе Бен Йеддера

«Монако» объявил об уходе нападающего Виссама Бен Йеддера. 33-летний француз покинет монегасков на правах свободного агента.

Бен Йеддер выступал за «Монако» с 2019 года. Он провел за клуб 201 матч, забил 118 голов и 34 результативные передачи.

Вместе с «Монако» он выходил в финал Кубка Франции в 2021 году. По итогам сезона лиги 1 клуб занял второе место.