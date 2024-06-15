Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:11

Головин – о будущем: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что готов уйти из команды только в топ-клуб.

«Мне сейчас нравится то место, где я нахожусь. Поэтому прямо сейчас я не думаю о переходе. Но если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реал», – сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Контракт россиянина с монегасками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Монако» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

 

Александр Головин
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
0
Читайте также
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрист сообщил, что у Сафонова нет запрета на выезд из России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости